إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس لليوم الثاني على التوالي
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إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس لليوم الثاني على التوالي

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العرب اليوم - إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس لليوم الثاني على التوالي

مطارات موسكو
موسكو - العرب اليوم

تم تأجيل 54 رحلة وإلغاء ثماني رحلات أخرى صباح الاثنين في مطارات موسكو "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" و"شيريميتيفو" وسط هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج وشهدت مناطق وسط روسيا في اليومين الأخيرين عاصفة ثلجية قوية وتساقط أمطار غزيرة.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية أمس الأحد تحذيرا طارئا بشأن الطقس، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960.

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إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس لليوم الثاني على التوالي إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس لليوم الثاني على التوالي



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