ولادة مفاجئة تُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً في أحد مطارات العاصمة التشيكية براغ

أجبرت ولادة مفاجئة لسيدة، إحدى طائرات الركاب، على الهبوط اضطرارياً في مطار فاتسلاف هافيل أحد مطارات العاصمة التشيكية براغ.

وكانت الطائرة تتجه من برمنغهام في بريطانيا إلى بوخارست برومانيا، غير أنها اضطرت إل الهبوط في مطار في جمهورية التشيك.

وأعرب رئيس مطار براغ جيري بوس، في تغريدة على “تويتر”، عن تمنياته الطيبة للطفل