 مصر للطيران تؤكد أن إضراب بأحد مطارات لندن يؤثر على رحلات الوصول

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران إنه بناء على التنويه الصادر من السلطات المعنية بمطار " هيثرو " بلندن لشركات الطيران العاملة به ومنها شركة مصر للطيران، والذى يفيد بوجود إضراب بسلطات الجوازات بالمطار خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٥ ديسمبر والفترة من ٢٨ حتى ٣٠ ديسمبر الأمر الذى سيؤثر بشكل مباشر على ركاب الوصول خلال هذه الفترة.