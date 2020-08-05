في أقصى الجنوب الغربي للسعودية تقع منطقة جازان او كما يسميها البعض جيزان، وتعد جازان وجهة سياحية متعددة النشاطات في أعلى جبالها إلى أجمل جزرها على ساحل البحر الأحمر، حيث تتميز بسواحل ساحرة بالشعاب المرجانية والطبيعة النادرة والمحميات في الجزر الطبيعية. دعونا نستعرض لكم أهم الوجهات السياحية في منطقة جازان الرائعة.

جزر فرسان

تشتهر منطقة جازان بمناظرها الطبيعية الخلابة سواء كانت في الجبال أو البحار، نعم تملك جازان مناطق طبيعية مبهر في وسط ساحل البحر الأحمر وتعد من أكبر جزر السعودية والتي تسمى بـ جزر فرسان. يبلغ عدد جزر فرسان حوالي 150 جزيرة على بعد 40 كيلو متر عن وسط المدينة، ويبلغ طول شواطئها حوالي 300 كيلومتر إضافة الي جزيرة فرسان وهي الأكبر. تضم جزر فرسان محمية للغزلان والطيور النادرة منها طيور البحر وطيور الشاطئ. يمكنكم زيارة جزر فرسان واكتشاف الطبيعة الخلابة وأهم المواقع الأثرية بالجزر.

المواقع الأثرية يمكن زيارتها في جزر فرسان

تأثرت جزر فرسان بالكثير من الحضارات حيث ارتبطت منذ القدم بها من خلال التجارة فكانت جزر فرسان من طرق التجارة المشهورة في ساحل البحر الأحمر، وهذا ما أدى الى وجود بعض المواقع الأثرية المربوطة بحضارات قديمة مثل القلعة العثمانية أحد رموز جزر فرسان، منزل الرفاعي وهو منزل تاجر اللؤلؤ "أحمد الرفاعي"، يعد منزل الرفاعي أحد المنازل المشهورة في جزر فرسان لتصميمه المميز ونقوشه المبهرة، ويعد تحفة معمارية قديمة تعكس الثراء بجزر فرسان بالحضارات القديمة. من المباني الأثرية بيت الجرمل على ساحل الجزيرة ويرتبط بناءه مع الألبان. مسجد النجدي أحد أشهر مساجد فرسان بالنقوش والزخارف الإسلامية، وقلة لقمان، مباني غربين، وادي مطر ومباني العرضي جميعا مواقع أثرية ترتبط بنائها بالحضارات القديمة في جزر فرسان.