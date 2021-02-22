بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777 حتي قيام إدارة الطيران الاتحادية بنشر توجيهات
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الصين تلقي باللوم على إدارة ترامب لخلق التوتر بين البلدين بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777 حتي قيام إدارة الطيران الاتحادية بنشر توجيهات ظريف يصرح نرفض وجود تركيا العسكري في سوريا والعراق وسياستها خاطئة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن فرص وصول المفتشين إلى المواقع بموجب الاتفاق مع إيران أصبحت أقل مما كانت عليه كوبيش يشدد على أهمية أن يكون السلاح في أيدي السلطات الشرعية الليبية فقط بيان لوكالة الطاقة وإيران يعلن إن إيران ستتوقف عن التدابير الطوعية في الاتفاق النووي في 23 فبراير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن التوصل لاتفاق فني مع إيران بشأن أنشطة التفتيش المستقبلية للمنشآت النووية إيران تتراجع وتقول إنها توصلت لحل مؤقت مع الوكالة الدولية باستمرار عمليات التفتيش النووية اشتباكات بين ميليشيات مسلحة في طرابلس واقتحام مكتب تابع لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشأغا في جنزور باشاغا يغادر العاصمة الليبية التي شهدت انفلاتا أمنيا ويصل مصراتة
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بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777 حتي قيام إدارة الطيران الاتحادية بنشر توجيهات

العرب اليوم -

العرب اليوم - بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777 حتي قيام إدارة الطيران الاتحادية بنشر توجيهات

طائرات بوينغ
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت شركة بوينغ، الأحد، أنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينغ 777 المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص وقالت بوينغ إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب" وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777، التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112.

وقالت شركة يونايتد في وقت سابق من الأحد إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينغ 777 المزودة بمحركات برات أند وتني 4000 وعددها 24 طائرة وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قد قالت إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو، السبت، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328، التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من 10 أفراد ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينغ 777-200، لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.

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بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777 حتي قيام إدارة الطيران الاتحادية بنشر توجيهات بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777 حتي قيام إدارة الطيران الاتحادية بنشر توجيهات



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