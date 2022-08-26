أميركا تعلق 26 رحلة جوية ردًا على إلغاء الصين رحلات
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أميركا تعلق 26 رحلة جوية ردًا على إلغاء الصين رحلات

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العرب اليوم - أميركا تعلق 26 رحلة جوية ردًا على إلغاء الصين رحلات

رحلة جوية
واشنطن ـ العرب اليوم

قالت الحكومة الأمريكية  إنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب إصابات كوفيد-19.

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أميركا تعلق 26 رحلة جوية ردًا على إلغاء الصين رحلات أميركا تعلق 26 رحلة جوية ردًا على إلغاء الصين رحلات



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