أميركا تعلق 26 رحلة جوية ردًا على إلغاء الصين رحلات

قالت الحكومة الأمريكية إنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب إصابات كوفيد-19.