إدارة الطيران الأميركية تحقق في حادث تصادم وشيك بين طائرتين في مطار جون كينيدي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم، فتح تحقيق في حاد ث تصادم وشيك بين طائرتي ركاب في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك يوم الجمعة الماضي. وذكرت الإدارة في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه بناء على التقييمات الأولية قبل التحقيق فإن الرحلة المغادرة على متن طائرة بوينج 737 تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" بدأت في الإقلاع من أحد مدرجات مطار جون كينيدي، لكنها اضطرت للتوقف فورا في منتصف الطريق بسبب عبور طائرة أخرى من طراز بوينج 777 تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" على نفس المدرج.