إلغاء مئات الرحلات الجوية في نيويورك

أُلغيت مئات الرحلات الجوية من نيويورك وإليها من بينها 150 رحلة في مطار لاجارديا، وفقًا لموقع "فلايت اوير" المعني بتعقب الرحلات الجوية، كما تأجلت 24 رحلة في لاجارديا الذي شهد تراكم 2.7 بوصة من الثلوج.وكتب مطار لاجارديا على موقع تويتر يوم الثلاثاء: "تسببت أحوال الطقس في اضطراب الرحلات في مطار لاجارديا، تواصل مع شركة الطيران الخاصة بك لمعرفة وضع رحلتك".

كما أُلغيت نحو 100 رحلة من وإلى مطار جون كينيدي يوم الثلاثاء، وأكثر من 70 رحلة أخرى، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع الثلوج هناك بلغ 1.5 بوصة.وشهد مطار نيوآرك ليبرتي الدولي إلغاء نحو 50 رحلة وتأجيل نحو 40 رحلة أخرى.