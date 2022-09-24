إضراب لمراقبي الحركة الجويّة يعزل جزءاً كبيراً من أفريقيا عن العالم

أدى إضراب لمراقبي الحركة الجوية إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى غرب ووسط إفريقيا يوم الجمعة مما تسبب في فوضى للمسافرين إلى أوروبا والولايات المتحدة وداخل القارة.

وأضرب العاملون في وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر، التي تنظم مراقبة الحركة الجوية في 18 دولة، عن العمل أمس الجمعة خلال نزاع بشأن ظروف العمل والرواتب، في تحد لأحكام قضائية وحظر حكومي يمنعهم من القيام بذلك.