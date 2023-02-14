طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كادت تسقط في المحيط الهادئ

هوت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أكثر من ألف قدم بعد إقلاعها مباشرة من هاواي متجهة إلى كاليفورنيا في ديسمبر الماضي وكادت أن تسقط تقريبا في مياه المحيط الهادئ، وفقا لبيانات الرحلة.

وبعد 71 ثانية فقط من إقلاع الرحلة من مطار كاهولوي في ماوي والتي كانت متجهة إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي ، بدأت طائرة بوينج 777 الرحلة 1722 ، فجأة في هبوط حاد نحو المحيط ، حسبما نقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن البيانات.