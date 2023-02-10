تحويل الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار مصراتة بعد إغلاق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية يوم الجمعة بإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وتحويل الرحلات الدولية والمحلية منه إلى مطار مصراتة، على خلفية اضطرابات أمنية بالقرب من المطار. ووفقاً لتلفزيون المسار الليبي فقد أعلنت "إدارة مطار معيتيقة" إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة".