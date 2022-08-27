شوهد ضيف غير متوقع - وهو نسر يدعى كلارك - كان يمر بأمن المطار في مطار شارلوت دوجلاس ‏الدولي مع مدربه دانييل كون مساعد مدير محمية الطيور العالمية في طريقهم لصعود الطائرة.‏



وكتب احد المسافرين المتواجدين في المطار وشاهدوا النسر كلارك على تويتر "رجل في الخارج يجلب ‏نسرًا عبر بوابات الامن في مطار دوجلاس"، وسلطت شرطة امن المطار الضوء على الراكب الغير ‏معتاد .