إليك أجمل البلدات والمدن الصغيرة في اليابان لقضاء عطلة لا مثيل لها

بالرغم من صغر مساحاتها، إلا أن اليابان تتمتع بتنوع طبيعي مذهل وموطن لمناطق طبيعية خلابة شديدة التنوع، بداية من الجبال الشاهقة والتلال المتدرجة إلى أراضي زراعية خضراء مسطحة وحتى الشواطئ الساحرة التي تزينها أشجار النخيل، ويمكنك مشاهدة الطبيعة في أجمل صورها في اليابان في البلدات والمدن الصغيرة في اليابان، حيث يجتمع جمال الطبيعة مع المعالم التاريخية الخلابة التي يعود تاريخها إلى حقبة الإيدو والتي تتضمن الأضرحة والمعابد التاريخية، وفيما يلي مجموعة من أجمل البلدات والمدن الصغيرة التي يمكنك زيارتها في اليابان:

هيدا تاكاياما Hida-Takayama بواسطة Drini Teta

تعرف بلدة هيدا تاكاياما باسم "كيوتو الصغيرة" لكونها موطن للعديد من الأضرحة والمعابد والمباني التاريخية الخلابة التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، وتتميز هيدا تاكاياما بموقعها المنعزل الذي تحده الجبال وتتخلله الأراضي الزراعية الخضراء، وتحتوي المدينة على مجموعة رائعة من المباني التاريخية والنزل اليابانية التقليدية، إلى جانب مجموعة رائعة من الأسواق المطلة على النهر والمتاجر اليابانية التقليدية، شارع سان ماتشي سوجي هو قلب المنطقة التاريخية بالمدينة، وتصطف على جانبيه مبانٍ خشبية قديمة تزينها ستائر زرقاء، ويتخلله قنوات صغيرة من المياه الجارية، والتي لا تزال تستخدم في الغالب لغسل الملابس وإزالة الثلوج الشتوية.

كارويزاوا " Karuizawa"

كارويزاوا هي مدينة صغيرة ومنتجع رائع تقع عند قاعدة جبل أساما، أحد أشهر الجبال البركانية في اليابان، وتبعد حوالي ساعة تقريبا عن العاصمة اليابانية طوكيو بالقطار فائق السرعة، وتشتهر كارويزاوا بجمالها الطبيعي الخلاب ومناخها المعتدل على مدار العام، كما تشتهر أيضا بأنها موطن للينابيع الحارة والنزل اليابانية التقليدية، بالإضافة إلى كونها موطن لأكثر من 60 نوع مختلف من الطيور، ومن الحقائق الطريفة عن كارويزاوا أنها المكان الذي التقى فيه الإمبراطور السابق لليابان أكيهيتو " Emperor Akihito" بعروسه المستقبلية، الإمبراطورة السابقة ميتشيكو " Empress Michiko"، في عام 1957.

أوتارو Otaru بواسطة Damon Lam

تشتهر مدينة أوتارو الصغيرة بأنها أحد الموانئ الهامة لصيد الأسماك، وواحدة من الأماكن الرئيسية في اليابان للاستمتاع بتناول المأكولات البحرية الطازجة، كما تشتهر أيضا بأنها موطن لمجموعة رائعة من المعالم التاريخية الخلابة وتتضمن محطة القطار التاريخية، والمستودعات التاريخية، أوتارو تشتهر أيضا باستضافتها لمهرجان Otaru Snow Gleaming السنوي في فبراير حيث تتزين المدينة بالمصابيح التقليدية المتوهجة.

نارا " Nara"

نظرا لتاريخها كأول عاصمة دائمة لليابان وحقيقة أنها موطن لثمانية مواقع للتراث العالمي لليونسكو، أصبحت مدينة نارا الصغيرة واحدة من الوجهات الثقافية والتراثية الرئيسية في البلاد، وتقع نارا على بعد ساعة تقريبا من كيوتو وأوساكا، وتشتهر بأنها موطن لتجمعات كبيرة من الغزلان البرية التي اعتادت على التجول في شوارع المدينة، كما تشتهر أيضا بأنها موطن لمجموعة رائعة من المعابد أشهرها معبد Todaiji.

ماغوم " Magome"

ماغوم هي مدينة صغيرة جميلة تقع في وادي كيسو الشهير في اليابان، واشتهرت في الماضي بأنها نقطة توقف هامة للمسافرين خلال حقبة الإيدو وخاصة الذين يقومون برحلات طويلة بين طوكيو وكيوتو على طول طريق ناكاسيندو، الشارع الرئيسي في المدينة هو ممشى حجري واسع تصطف على جانبيه المباني التاريخية الجميلة، وهو مغلق أمام حركة مرور السيارات، وإلى جانب المعالم التاريخية والمعمارية المثيرة للإعجاب في ماغوم يمكنك أيضا الاستمتاع بجمال الطبيعة في الغابات والأراضي الزراعية ومنطقة الشلالات في المدينة والتي يتخللها مسارات للمشاة لهواة الرحلات الاستكشافية.

كانازاوا Kanazawa بواسطة Robby McCullough

كانازاوا " Kanazawa"كانازاوا كانت واحدة من المدن اليابانية القليلة التي لم تتعرض للكثير من غارات القصف خلال الحرب العالمية الثانية، ونتيجة لذلك، لا تزال أجزاء كثيرة من المدينة القديمة كما كانت عليه في الماضي منذ عدة قرون، حتى يومنا هذا، وتشتهر المدينة بأنها موطن لقنوات مائية تاريخية يعود تاريخها إلى حقبة الإيدو، كما تشتهر أيضا بأنها موطن لمعابد تاريخية جميلة إلى جانب مجموعة رائعة من المتاحف الحديثة، ومجموعة رائعة من المعالم الطبيعية الخلابة أشهرها حديقة Kenrokuen التي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن السابع عشر.