الكويت تعلق الرحلات الجوية إلى العراق بعد استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها إلى بغداد وبعض المحافظات العراقية بناء على التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني، نظرا للأوضاع الراهنة في العراق من جهتها، أشارت شركة طيران "الجزيرة" إلى إلغاء رحلاتها على مدى يومين إلى محافظة النجف جنوب العراق حسب التوجيهات من الإدارة العامة للطيران المدني ويأتي تعليق الرحلات الجوية على خلفية سقوط عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي الجمعة.