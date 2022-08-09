إلغاء 10 رحلات بسبب إضراب الأطقم الجوية في شركة ريان اير في إسبانيا

لم تتأثر حركة الطيران في إسبانيا سوى بقدر ضئيل ببدء إضراب أطقم الضيافة الجوية في شركة ريان اير، وهو الإضراب المزمع أن يستمر لشهور.

وأعلنت نقابة "يو إس أو" الاثنين عن إلغاء عشر رحلات جوية بسبب الإضراب فضلا عن تأخر ما يصل إلى 111 رحلة.