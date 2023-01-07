طائرة تهبط اضطراريا بسبب تهديد بوجود قنبلة في اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في اليابان، اليوم السبت، أن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا في مطار تشوبو سنترير الدولي في محافظة آيتشي اليابانية. وكانت الطائرة متجهة من مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، الواقعة في جزيرة كيوشو اليابانية، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقالت الشرطة إن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا بسبب تهديد بوجود قنبلة. وكان هناك ما مجموعه 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن الطائرة. وقالت الهيئة إن أحد الركاب أصيب بجروح طفيفة أثناء إجلائه من الطائرة. ونفذت الشرطة عملية تفتيش الطائرة وفتحت تحقيقا في سبب الحادث.