خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي، شن هجوما جويا استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه، ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجر اليوم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة”.