إعادة فتح مدارج مطار في برلين بعد إغلاقها إثر احتجاج لنشطاء المناخ

اعلن مطار برلين براندنبورج اليوم إنه "تم استئناف الرحلات مع بعض التأخيرات إثر الاضطرار لإغلاق مدارج الإقلاع والهبوط بعد قيام محتجين بسبب المناخ باقتحام المكان، وقيام بعضهم بلصق أنفسهم بالمدرج".