الرئيس السيسي يُصدر قرارًا مُتعلقًا بالرحلات الجوية إلى روسيا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي بمنح الإذن لوزير المالية في أمر يتعلق بالرحلات الجوية إلى المطارات الروسية.وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أصدر "القانون رقم 20 لسنة 2022 بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل لعالية أو نتيجة أخطار لحروب والاختطاف". ونشر القرار في الجريدة الرسمية