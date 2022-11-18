إضراب لمدة 3 أيام في مطار هيثرو للمطالبة بتحسين الأجور

يواجه مطار هيثرو بلندن اضطرابا كبيرا، حيث سيشهد اعتبارا من يوم الجمعة 18 نوفمبر، إضرابا للعاملين مدته 3 أيام.

وقالت نقابة "يونايت" العمالية في بيان، إن 350 عاملا بشركة "منزيس" سينظمون إضرابا بسبب مطالب بتحسين الأجور.

وأضافت أن الإضراب في أكثر المطارات البريطانية ازدحاما "سيؤدي إلى تعطيل وتأخير وإلغاء الرحلات المغادرة".