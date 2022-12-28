واشنطن تنظر في فرض قيود على دخول المسافرين القادمين من بكين

أفاد مسؤولون أميركيون الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تنظر في فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في أعقاب تخفيف بكين بشكل كبير هذا الشهر الإجراءات المتشددة لاحتواء الفيروس.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا بشرط عدم كشف هويتهم إن الولايات المتحدة "تتبع علم ونصائح خبراء الصحة العامة، وتتشاور مع شركائها وتنظر في اتخاذ خطوات مماثلة لهم ... لحماية الشعب الأميركي"، في إشارة إلى القلق الذي أعربت عنه منظمة الصحة العالمية والإجراءات التي اتخذتها اليابان والهند وماليزيا.