تحطم طائرة اصطدمت في خطوط الكهرباء في واشنطن

سقطت طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد على بعد نحو 30 ميلا شمالي واشنطن العاصمة أمس الأحد مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل كبير.

يأتي ذلك بينما تواصل أجهزة الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ الأشخاص على متن الطائرة التي لا تزال معلقة بالأسلاك.

وقالت هيئة مكافحة الحرائق والإنقاذ في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند إن الطائرة تحطمت فى نحو الساعة 530 مساء بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت جرينتش) في أجواء ضبابية ورطبة في قرية مونتجمري. وعلقت الطائرة في خطوط الكهرباء الحية على بعد 100 قدم من الأرض.