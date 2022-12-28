طائرة ركاب ألمانية تجري هبوطًا اضطراريًا بعد اشتعال لابتوب
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طائرة ركاب ألمانية تجري هبوطًا اضطراريًا بعد اشتعال "لابتوب"

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العرب اليوم - طائرة ركاب ألمانية تجري هبوطًا اضطراريًا بعد اشتعال "لابتوب"

طائرة ركاب ألمانية
برلين ـ العرب اليوم

أجرت رحلة طيران تابعة لشركة "لوفتهانزا" كانت في طريقها من لوس أنجليس إلى فرنكفورت بألمانيا، هبوطا اضطراريا في مطار أوهير بشيكاغو، بعد أن اشتعلت النيران في حاسب محمول لدى أحد الركاب، حسبما أفادت شركة الطيران.

وأوضحت الشركة أن الهبوط الاضطراري في "أوهير" كان احترازيا، بعدما تسبب جهاز الحاسب الآلي المحمول الذي ارتفعت حرارته بشكل كبير في نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.

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طائرة ركاب ألمانية تجري هبوطًا اضطراريًا بعد اشتعال لابتوب طائرة ركاب ألمانية تجري هبوطًا اضطراريًا بعد اشتعال لابتوب



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