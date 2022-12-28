أجرت رحلة طيران تابعة لشركة "لوفتهانزا" كانت في طريقها من لوس أنجليس إلى فرنكفورت بألمانيا، هبوطا اضطراريا في مطار أوهير بشيكاغو، بعد أن اشتعلت النيران في حاسب محمول لدى أحد الركاب، حسبما أفادت شركة الطيران.

وأوضحت الشركة أن الهبوط الاضطراري في "أوهير" كان احترازيا، بعدما تسبب جهاز الحاسب الآلي المحمول الذي ارتفعت حرارته بشكل كبير في نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.