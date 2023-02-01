العاصفة الشتوية تلغي 1000 رحلة جوية في أميركا

العاصفة الجوية الشتوية إلقاء ظلالها على الرحلات الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، متسببة في إلغاء ما يقرب من 1000 رحلة جوية.

وأفادت هيئة الأرصاد الأمريكية -في بيان صحفي، كان أكثر من 21 مليون شخص يخضعون إلى تحذير الطقس الشتوي.