 تسرب نفطي يهدد المناطق السياحية في فنزويلا

قالت السلطات الفنزويلية، إن تسربّا نفطيا تسبب في تلويث أكثر من 2.5 ميل (4 كيلومترات) من الخط الساحلي في مدينة ليتشيريا، إحدى أهم الوجهات السياحية في فنزويلا.

وقد أمر عمدة المدينة بإغلاق الشركات في المنطقة والشواطئ لمدة لا تقل عن 72 ساعة في منتجعات "لوس كناليس" و"ليدو" و"كانغريخو".