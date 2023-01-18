تأهب في مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية
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تأهب في مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية

العرب اليوم -

العرب اليوم - تأهب في مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية

طائرة أسترالية
سيدني ـ العرب اليوم

تأهب في مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية

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تأهب في مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية تأهب في مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية



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