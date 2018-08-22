أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة
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أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة

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العرب اليوم - أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة

أكبر طائرة فى العالم
زينب عبد المنعم - العرب اليوم


كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى عن قيام Stratolaunch وهى أكبر طائرة فى العالم بأول رحلاتها خلال شهور قليلة، إذ تمتلك الطائرة جناحين أطول من ملعب كرة القدم وتأتى مجهزة بمقصورتى قيادة و28 عجلة وستة محركات.
 
وسوف تستخدم هذه الطائرة فى نقل صواريخ تحمل الأقمار الصناعية أو حمل طائرة فضائية مأهولة إلى الغلاف الجوى العلوى للأرض.

وقال "بول ألن" صاحب فكرة الطائرة ومؤسس مايكروسوفت السابق فى مقابلة حول المشروع، إن هذه الطائرة لم يتم تطوريها سوى لغرض جاد جدا، فالأمر لا يتمحور حول الرغبة فى رؤيتها فى السماء بحسب، ولكن لتحقيق الغرض منها، وهو توصيل المركبات إلى مدار الأرض.

وأعلنت الشركة المطورة عن عائلة كاملة من الطائرات والمركبات، التى سيتم إطلاقها من قبل هذه الطائرة العملاق، وسيستخدم نظام إطلاق الهواء الفريد للشركة أكبر طائرة فى العالم كمنصة إطلاق متحركة تحمل الأقمار الصناعية إلى مدارات متعددة وميول فى مهمة واحدة.

وقال جان فلويد، الرئيس التنفيذى فى Stratolaunch: "نحن متحمسون لمشاركة بعض التفاصيل حول تطوير طائرات Stratolaunch الخاصة بنا ، والتى سنعرض عليها قدرة إطلاق مرنة لا مثيل لها".

سياحة وسفر عاجل
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أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة



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أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة



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