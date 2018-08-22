أكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة

كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى عن قيام Stratolaunch وهى أكبر طائرة فى العالم بأول رحلاتها خلال شهور قليلة، إذ تمتلك الطائرة جناحين أطول من ملعب كرة القدم وتأتى مجهزة بمقصورتى قيادة و28 عجلة وستة محركات.
وسوف تستخدم هذه الطائرة فى نقل صواريخ تحمل الأقمار الصناعية أو حمل طائرة فضائية مأهولة إلى الغلاف الجوى العلوى للأرض.
وقال "بول ألن" صاحب فكرة الطائرة ومؤسس مايكروسوفت السابق فى مقابلة حول المشروع، إن هذه الطائرة لم يتم تطوريها سوى لغرض جاد جدا، فالأمر لا يتمحور حول الرغبة فى رؤيتها فى السماء بحسب، ولكن لتحقيق الغرض منها، وهو توصيل المركبات إلى مدار الأرض.
وأعلنت الشركة المطورة عن عائلة كاملة من الطائرات والمركبات، التى سيتم إطلاقها من قبل هذه الطائرة العملاق، وسيستخدم نظام إطلاق الهواء الفريد للشركة أكبر طائرة فى العالم كمنصة إطلاق متحركة تحمل الأقمار الصناعية إلى مدارات متعددة وميول فى مهمة واحدة.
وقال جان فلويد، الرئيس التنفيذى فى Stratolaunch: "نحن متحمسون لمشاركة بعض التفاصيل حول تطوير طائرات Stratolaunch الخاصة بنا ، والتى سنعرض عليها قدرة إطلاق مرنة لا مثيل لها".
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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