إخلاء طائرة ركاب بأكملها عند إقلاعها بسبب زوجين

أُجبرت طائرة كاملة مليئة بالمسافرين على النزول من الرحلة الجوية بعد أن اقتحم راكبان الطائرة وأثاروا الشغب كي لا يقومون بـ دفع رسوم الأمتعة.

كانت رحلة شركة "فرونتير إيرلاينز" في دنفر ، كولورادو ، الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث صعد الزوجان على متن الطائرة ببطاقة طيران غير صحيحة.