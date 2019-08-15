خروج طائرة عن المدرج أثناء هبوطها في إحدى مطارات ضواحي موسكو وإجلاء جميع ركابها

قالت خدمات الطوارئ الروسية، إن طائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في أحدى مطارات ضواحي موسكو وتم إجلاء جميع ركابها.

وأضافت خدمات الطوارئ، أن سبب الحادث هو اشتعال محرك الطائرة (A320) بسبب طائر. وتابعت، أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن الطائرة وتم إجلائهم جميعا من الطائرة.

يتبع..

