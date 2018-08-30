الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن
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الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن

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العرب اليوم - الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن

متاحف لندن
القاهرة - العرب اليوم

تزخر لندن بالعديد مِن الأماكن والوجهات السياحية التي تكمن روعتها في طريقة بنائها الفريدة على الطريقة الإنجليزية، وهو ما يبرز في القصور أو القلاع وشتى مباني هذه المدينة، أمّا من جانب المحتوى والإرث الثقافي والتاريخي والعلمي فهذا ما تحتويه متاحف لندن المتعددة والمنتشرة في شتى أنحائها فيختص كلّ منها في جانب معين، وبالإضافة إلى هذا كلّه فلا ننسى أنّه بالإضافة إلى العراقة التي تحتويها لندت فإنها تحتوي أيضا على التكنولوجيا المتقدمة البارزة في العديد من المباني أو الأماكن أو حتى في جميع أماكنها ومع وجود هذه التكنولوجيا فهي لا تؤثر على العراقة التي تتمتع بها بندن لذلك فهي تجمع بين هذين الجانبين مما يكسبها روعتها السياحية وجمالها الفريد على المستوى العالمي.

وقبل أن نصل إلى المتنزهات والأسواق الغذائية والمطاعم ونفحة لا مركزية من الأماكن السياحية الفاخرة، إليك أفضل الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها من المتاحف والمعارض، والمفضلات غير المألوفة لكسر الحياة المزدحمة في العاصمة.

ثلاثة من المعارض الفنية الكبيرة في المدينة لديها عروض ضخمة. يكتسب بيكاسو علامة مميزة في متحف تيت مودرن مع أكثر من 100 عمل منذ عام 1932 - واحدة من أكثر سنواته الإبداعية يستمر المتحف حتى 9 سبتمبر، مقابل 22 جنيها إسترلينيا للفرد.

كما يقدم متحف فكتوريا وألبرت "V & A" مع بداية الصيف، في عرض لوحات فريدا كاهلو وخزانة ملابسها المذهلة من التنانير المطرزة بداية من 16 يونيو إلى 4 نوفمبر مقابل 15 جنيها إسترلينيا للفرد.

كما يأخذ غرايسون بيري، مقاليد المعرض الصيفي للأكاديمية الملكية، إذ يحتفل بذكرى افتتاح الأكاديمية الـ250 من 12 يونيو إلى 19 أغسطس/ آب، مقابل 16 جنيها إسترلينيا.

لا داعي للذعر إذا لم تتغاضَ عن تذاكر مسرحية هاميلتون الشهيرة. هذا الموسم بالمسرح هو من بين المواسم الأكثر إثارة على الإطلاق، مع عودة الكثير من الكنوز الوطنية إلى المسرح. يلعب السير إيان ماكيلن دور الملك لير في دوق يورك (11 يوليو - 3 نوفمبر، مقابل 25 جنيها إسترلينيا للتذكرة) ومارك ريلانس  في مسرحية Globe لشكسبير (20 يوليو - 13 أكتوبر، مقابل 22 جنيها إسترلينيا للتذكرة). يعتبر فيلم فروزن (فيلم إثارة نفسية، بدلا من فيلم ديزني) من أبرز الفعاليات الأخرى في مسرح رويال هايماركت، (حتى 5 مايو، مقابل 10 جنيهات إسترلينية للتذكرة).

افتتح نيكولاس هيتنر، المدير السابق للمسرح الوطني، أول مسرح تجاري جديد في لندن منذ 80 عامًا في الخريف الماضي، في ظل جسر البرج. بدءًا من 15 جنيها إسترلينيا، تكون التذاكر في مسرح الجسر أرخص بكثير من تلك الموجودة في ويست إند ولكن لا توجد ميزانية حول الإنتاج. لورا لينني تشارك لأول مرة في لندن في المسرحية الدرامية "اMy Name Is Lucy Barton" (من 2 يونيو)، وفي الخريف، سيلعب جيم برودبنت دور هانز كريستيان أندرسن في مسرحية "Very Very Very Dark Matter".

هناك محصول وفير من المهرجانات الموسيقية الصغيرة أيضًا. تتنوع العناوين الرئيسية في أول بوينتس إيست، في فيكتوريا بارك في شرق لندن، بين بيورك وكسكس إلى كهف نايك وذا ناشونال، مع العديد من عروض الدعم القوية كل يوم (25-27 مايو و1-3 يونيو، والتذاكر تبدأ من 60 جنيها إسترلينيا). ويحتفل مهرجان "ميلتاون" في مركز ساوث بانك بمرور 25 عامًا على تأسيسه مع مجموعة رائعة من الممثلين برعاية روبرت سميث.

لا يوجد مكان يتتبع تاريخ المدينة بمثل هذا المرح والجودة مثل متحف لندن. تعرف على سكان لندن الأصليين، بما في ذلك حيوان الماموث الصوفي، كما يحتفل المتحف بالذكرى المئوية لحق المرأة في التصويت مع عرض متحرك للأشياء التي يمتلكها نشطاء مثل إميلين بانكيرست.

في مكان آخر، القصور الملكية التاريخية تبرز كأهم المناطق السياحية بما في ذلك برج لندن وقصر كنسينغتون وهامبتون كورت فهم يقدمون تطبيقًا للمستكشفين يستكمل فيه الأطفال مهمات مثل التخطيط لحفلة في قصر أو التجسس في محكمة تيودور (الدخول يبدأ من 14.40 جنيهًا إسترلينيًا).

كما عليك زيارة متحف التاريخ الطبيعي وهو من أهم المتاحف المتخصصة في عرض تاريخ الأرض الطبيعي قديما، فالمعروف أن الأرض كان بها الكثير من النباتات والحشرات التي انقرضت، كما كانت تضم الحيوانات والبقايا الجيولوجية والديناصورات، فكلها محتويات مهمة جدا ونادرة عن تاريخ الأرض قديما، وهذا ما جعل هذا المتحف هو الأهم على الإطلاق في لندن لما يزخر به مقتنيات تاريخية علمية، بالإضافة إلى متحف العلوم هو من أهم متاحف العلوم في العالم ويقع أيضا في شارع المعارض بلندن، فيه الكثير من المقتنيات العلمية على مر التاريخ ويعتبر أهم الوجهات السياحية في لندن، فهذا المتحف هو جزء مهم من المتحف الوطني للعلوم والصناعة ونال استحسان كل من يزوره.

كما عليك بزيارة المتحف الوطني البحري وهو من أكبر المتاحف البحرية في العالم بل يعد من أقيم المتاحف أيضا، لما يحتويه من مقتنيات تاريخية للبحرية البريطانية عبر العصور فهو من أهم الدلائل على توهج عصر الإمبراطورية البريطانية في هذا الجانب، فهو واحد من أهم متاحف غرينيتش الملكية.

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الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن



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الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن



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