شركة طيران روسية تلغي جميع رحلاتها إلى مصر بسبب الأردن

أعلنت شركة "TEZ TOUR" أن شركة الطيران الروسية iFly قامت بإلغاء برامج الرحلات الدولية إلى مصر من عدة أماكن في روسيا بسبب عدم التصريح لها باستخدام المجال الجوي الأردني وأوضحت الشركة أنها لن تستطيع الطيران إلى مصر من عدة دول أخرى بسبب القيود المفروضة على رحلاتها من هذه الدول وعدد من الدول الأخرى ، حسبما ذكرت صحيفة Tez Tour Press وقالت Tez Tour أيضًا إن iFly نقلت 7.5 ألف سائح روسي من مصر، خلال الفترة الأخيرة بعد أن ظلوا عالقين في المنتجعات المصرية بسبب المشاكل المتعلقة بالشركة