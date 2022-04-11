تفاقمت أزمة "فوضى الطيران" التي تشهدها مطارات بريطانيا منذ أيام، حيث اضطرت شركات الطيران لإلغاء عشرات الرحلات الجوية، اليوم ، وهو ما خلف آلاف المسافرين العالقين أو غير القادرين على السفر لقضاء عطلات الربيع بالتزامن مع العطلة المدرسية التقليدية التي تستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الحالي. وبدأت أزمة المطارات في بريطانيا قبل أيام، عندما شهدت أغلب المطارات فوضى وازدحامات أدت إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية وعدم قدرة عدد كبير من الركاب على إتمام إجراءات سفرهم والالتحاق برحلاتهم، وهي الأزمة التي أطاحت بالمديرة العامّة لمطار مانشستر كارين سمارت والتي استقالت من منصبها في نفس اليوم الذي التقت فيه النقابات برؤساء المطار لمناقشة الوضع "المقلق". ويأتي ذلك في وقت ينتقد الركاب المشاكل المستمرة في مطار مانشستر، حيث قالوا إنهم يواجهون طوابير ضخمة وساعات من التأخير في الرحلات. وقال بعض الركاب إنهم واجهوا تأخيراً لـ30 ساعة، بينما يقول آخرون إنهم انتظروا لمدة ساعتين عند مراقبة الجوازات بعد الهبوط.