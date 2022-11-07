تحطم طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا
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تحطم طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا

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العرب اليوم - تحطم طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا

طائرة ركاب
دودوما - العرب اليوم

أفادت السلطات في تنزانيا بأن طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا صباح الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كانت في طريقها إلى مدينة بوكوبا الشمالية الغربية.وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة بريسيجن إير ..تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار"، فيما لم تتوفر على الفور معلومات عن عدد الركاب على متن الطائرة. 

ولم تتوافر معلومات على الفور عن عدد ركاب الطائرة، لكن تقارير إعلامية محلية قالت إن حوالي 49 شخصا كانوا في الرحلة من العاصمة المالية دار السلام إلى المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة.

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تحطم طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا تحطم طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا



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