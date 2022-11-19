مقتل شخصين جراء اصطدام سيارة إطفاء بطائرة في أحد مطارات بيرو

قتل شخصين جراء اصطدام سيارة إطفاء بطائرة على المدرج في أحد المطارات في بيرو وقالت مصادرنا"قتل رجلا إطفاء بعد اصطدام سيارتهم بطائرة على المدرج في مطار ليما" وتم إجلاء ركاب الطائرة في الوقت المناسب، ولم يصب أحد بأذى.