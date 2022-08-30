طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر
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طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

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العرب اليوم - طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

شركة طيران الإمارات
أبو ظبي-العرب اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات مساء الاثنين تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق.

وتسير طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي الدولي مقرا لها، أربع رحلات أسبوعية بين دبي وبغداد، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعية بين دبي والبصرة.

 

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طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر



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