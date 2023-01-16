توقيف رجل في مطار هيثرو بعد ضبط طرد يحوي اليورانيوم

أُوقف رجل في إطار تحقيق تجريه أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية بشأن العثور في نهاية ديسمبر على كمية من اليورانيوم في مطار هيثرو اللندني، وفق ما أعلنت الشرطة.

والموقوف يبلغ 60 عاما وقد ألقت شرطة تشيشير (شمال غرب إنجلترا) القبض عليه في إطار قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يلحظ في أحد فصوله حيازة مواد مشعة وتصنيعها.