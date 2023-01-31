اليابان تُعلن تأخير رحلتين جويتين بسبب تهديد بوجود قنبلة

أعلنت شركة "أول نيبون الجوية" اليابانية تأجيل رحلتين جويتين كان من المقرر مغادرتهما من مطار ناها اليوم الإثنين، بعد تلقيها تهديدًا بوجود قنبلة، وفق ما أعلنته حكومة مقاطعة أوكيناوا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الرحلتين غادرتا المطار في النهاية متأخرين عن الموعد المحدد بساعتين بعد التأكد من عدم وجود أي نشاط غير عادي، مع التأكيد أنه لم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بأذى.

وتحقق شركة الطيران اليابانية والسلطات للوقوف على ملابسات التهديدـ في حين قالت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا كانت من بين المسافرين إن الركاب بدوا مضطربين بعد أن أعلن قائد الطائرة عن وجود تهديد بوجود قنبلة.