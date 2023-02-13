أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجن في شمال الولايات المتحدة بعيد إغلاقه لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي". وقالت في بيان "أغلقت هيئة الطيران المدني الفدرالية لفترة وجيزة جزءًا من المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجن لدعم عمليات وزارة الدفاع. وأعيد فتح المجال الجوي". تواصلت وكالة فرانس برس مع وزارة الدفاع (البنتاجون) التي لم ترد على التساؤلات على الفور.يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.