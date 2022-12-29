تكدس آلاف الحقائب في مطار شيكاغو بسبب إلغاء مئات الرحلات الجوية نتيجة العاصفة الثلجية التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة. وكانت العواصف الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة قد أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا.