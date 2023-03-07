الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلات من وإلى باريس يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت الخطوط الملكية المغربية (لارام) عن إلغاء رحلات جوية، يومي 7 و8 مارس الجاري، من وإلى باريس، وذلك بسبب إشعار بإضراب بالوظيفة العمومية في فرنسا. وذكرت (لارام)، في موقعها الإلكتروني، أنه "عقب إشعار بإضراب بالوظيفة العمومية في فرنسا يومي 7 و8 مارس 2023، والذي نقلته نقابات "DGAC" الفرنسية، فقد ط لب من جميع شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها لهذين اليومين في مطار باريس - أورلي".

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق برحلات AT760 وAT761 وAT740 وAT776 وAT777 وAT664 وAT665 ليوم 07 مارس، ورحلات AT640 وAT641 وAT652 وAT653 وAT665 وAT664 وAT650 وAT651 ليوم 08 مارس الجاري.

ومن أجل الحد من تأثير هذه الإلغاءات، تواكب الخطوط الملكية المغربية زبائنها من خلال نقلهم إلى رحلات جوية أخرى، بحيث أن الزبائن الذين يتوفرون على عناوين وأرقام متاحة للتواصل في ملف الحجز الخاص بهم، سيتلقون رسائل عبر البريد إلكتروني وأخرى نصية تؤكد إعادة جدولة رحلتهم.