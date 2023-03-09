فوضى في مطارات بريطانيا وإلغاء رحلات جوية بسبب عاصفة ثلجية

تعطلت الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن الأربعاء، بسبب الظروف الجوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وتعطلت الرحلات الجوية في مطارات هيثرو وجاتويك وسيتي؛ حيث تتعرض المملكة المتحدة لموجة من تساقط الثلوج، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا؛ حيث يحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن بريطانيا يمكن أن تتعرض للمزيد من الثلوج خلال الأيام القادمة.وتظهر لوحة الوصول في مطار جاتويك أن جميع الرحلات الجوية تقريبًا قد تأخرت أو ألغيت.