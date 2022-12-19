إصابات خطرة على متن طائرة أميركية بسبب اضطرابات الجو

أصيب نحو 36 شخصاً بجروح، بينهم 11 في حالة خطرة، عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة أمس أثناء توجهها إلى هونولولو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصاً، وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظراً إلى خطورة حالتهم.

وأضافت الصحيفة أن تسعة آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وأوضحت شركة الطيران، في بيان على «تويتر»، أن «الرحلة إتش إيه35 التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو واجهت اضطرابات جوية شديدة، وهبطت بأمان في هونولولو الساعة 10:50 صباح اليوم».