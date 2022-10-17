طيارو شركة يورو وينغز الألمانية يبدأون إضراباً يستمر 3 أيام
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طيارو شركة "يورو وينغز" الألمانية يبدأون إضراباً يستمر 3 أيام

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العرب اليوم - طيارو شركة "يورو وينغز" الألمانية يبدأون إضراباً يستمر 3 أيام

الرحلات الجوية
برلين - العرب اليوم

 ترك الطيارون في شركة "يورو وينغز" التابعة لشركة "لوفتهانزا" العمل في وقت مبكر يوم الاثنين، في إجراءات مهنية جديدة ضد الشركة للضغط من أجل مطالبهم بالحصول على رواتب أفضل وراحة أكبر.  وقال متحدث باسم نقابة الطيارين فيرينغونغ كوكبيت  إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له، حيث لم يكن هناك عرض جديد من شركة الطيران.  وتأمل "يورو وينغز" أن يجري تسيير أكثر من 230 من بين 400 رحلة طيران أو ما يقارب ذلك كان من المقرر لها الانطلاق يوم الاثنين.  وقالت "يورو وينغز" إنها تتوقع أيضا أن تكون قادرة على القيام بأكثر من نصف برنامج رحلاتها المجدولة ليومي الثلاثاء والأربعاء.

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طيارو شركة يورو وينغز الألمانية يبدأون إضراباً يستمر 3 أيام طيارو شركة يورو وينغز الألمانية يبدأون إضراباً يستمر 3 أيام



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