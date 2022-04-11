تحطم طائرة فرنسية سياحية يودي بحياة 3 أشخاص
آخر تحديث GMT02:17:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
إيران تحتجز في مياه الخليج سفينة أجنبية محملة "بالديزل المهرب" وتعتقل طاقم السفينة المكون من سبعة أفراد الدفاع الروسية تعلن أنه تم القضاء على نحو 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركوف تابعين لشركة عسكرية خاصة إصابة 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات المندلعة في ساحات المسجد الأقصى إصابة 59 شخصا خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى الدفاع الروسية تعلن المقاتلون الأوكرانيون وضعوا ألغاماً في سد على أراضي جمهورية دونيتسك إصابة داني سيبايوس لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس الدفاع الروسية تعلن علماء أميركيون أجروا اختبارات مواد بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في أوكرانيا لجنة التحقيقات الروسية تتهم الجيش الأوكراني باستخدام مروحيات لقصف بلدة في مقاطعة بريانسك الدفاع الروسية تعلن اكتشاف 3 طائرات مسيرة مجهزة لرش مواد بيولوجية في مقاطعة خيرسون الأوكرانية
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

تحطم طائرة فرنسية سياحية يودي بحياة 3 أشخاص

العرب اليوم -

العرب اليوم - تحطم طائرة فرنسية سياحية يودي بحياة 3 أشخاص

تحطم طائرة
باريس - العرب اليوم

تحطمت طائرة سياحية، الأحد، أثناء إقلاعها من مطار سانت بريوك في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، ما أسفر عن سقوط 3 أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ المحلي.  ومن بين الضحايا الطيار البالغ من العمر نحو 50 عاماً وراكبان يتراوح سنّهما بين 20 و30 عاماً.  وقال جهاز الإنقاذ إن الطائرة تحطمت في وقت متأخر من الصباح في حقل غير بعيد عن مدرج الإقلاع.  ولقيت امرأة ستينية حتفها، صباح السبت، في حادث تحطم طائرة في منطقة بريتاني.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تحطم طائرة فرنسية سياحية يودي بحياة 3 أشخاص تحطم طائرة فرنسية سياحية يودي بحياة 3 أشخاص



أخبار ذات صلة

GMT 04:43 2022 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

الرئيس السيسي يُصدر قرارًا مُتعلقًا بالرحلات الجوية إلى روسيا
العرب اليوم - الرئيس السيسي يُصدر قرارًا مُتعلقًا بالرحلات الجوية إلى روسيا

GMT 03:38 2022 الإثنين ,11 إبريل / نيسان

آلاف المسافرين عالقون في بريطانيا بسبب "فوضى طيران"
العرب اليوم - آلاف المسافرين عالقون في بريطانيا بسبب "فوضى طيران"

GMT 04:20 2022 الأحد ,10 إبريل / نيسان

راكبة تتولى قيادة طائرة وتمنعها من السقوط على منطقة سكنية في فرنسا
العرب اليوم - راكبة تتولى قيادة طائرة وتمنعها من السقوط على منطقة سكنية في فرنسا

GMT 07:21 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

الخطوط الجوية القطرية تجري مباحثات مع المكسيك لإنشاء خط جديد
العرب اليوم - الخطوط الجوية القطرية تجري مباحثات مع المكسيك لإنشاء خط جديد

GMT 07:11 2022 الجمعة ,08 إبريل / نيسان

روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة بعد توقفها لشهر
العرب اليوم - روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة بعد توقفها لشهر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ماغي بو غصن بإطلالة رمضانية مُميزة

بيروت ـ فادي سماحة

أطلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن على جمهورها أمس، في إحدى البرامج التلفزيونية وكانت حديث الجمهور بسبب أناقتها المعهودة حيث طلت بفستان أسود طويل وله جانب أبيض مميز ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور بشكل واسع .ورافقها في الحلقة الفنان اللبناني باسم مغنية، وكشفت ماغي خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير الموسم الثاني من مسلسل "للموت" حيث أكدت أن هناك مشاهد تم تصوير بداياتها في الصيف وبملابس صيفية وتم استكمالها بنفس الملابس في فصل الشتاء حيث كان البرد القارس و درجات الحرارة المتدنية جداً. وأضافت ماغي: " كنا نتعرض لبرد شديد وكنت أبكي من شدة البرد حتى أجسادنا تصبح زرقاء". كلام ماغي أكده زميلها في بطولة المسلسل باسم مغنية عن صعوبة التصوير بملابس صيفية في ظل البرد الشديد. كما تبادل باسم وماغي المزاج حول طبيعة سفرهم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:23 2022 الخميس ,14 إبريل / نيسان

إطلالات صيفية متنوعة تناسب العمل
العرب اليوم - إطلالات صيفية متنوعة تناسب العمل

GMT 06:23 2022 الخميس ,14 إبريل / نيسان

"سبايس بيرسبيكتيف" توفر متعة ورفاهية السياحة الفضائية على متن الكبسولة "نبتون"
العرب اليوم - "سبايس بيرسبيكتيف" توفر متعة ورفاهية السياحة الفضائية على متن الكبسولة "نبتون"

GMT 07:06 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

أفكار لدمج اللمسات الشرقيّة في ديكورات المنزل الحديث
العرب اليوم - أفكار لدمج اللمسات الشرقيّة في ديكورات المنزل الحديث

GMT 01:39 2022 السبت ,16 إبريل / نيسان

الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في القدس
العرب اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في القدس

GMT 08:40 2022 الخميس ,14 إبريل / نيسان

تقرير لقناة فوكس نيوز الأميركية عن السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي يُثير تفاعلًا
العرب اليوم - تقرير لقناة فوكس نيوز الأميركية عن السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي يُثير تفاعلًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 03:59 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة
العرب اليوم - يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة

GMT 21:53 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن
العرب اليوم - شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 01:27 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

أمهات يضعّن تدريبات كمال أجسام صارمة لأطفالهم الصغار
العرب اليوم - أمهات يضعّن تدريبات كمال أجسام صارمة لأطفالهم الصغار

GMT 23:23 2020 السبت ,22 شباط / فبراير

تعرف على توقعات الأبراج وحظك الأحد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
العرب اليوم - تعرف على توقعات الأبراج وحظك الأحد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

GMT 08:39 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

فيتامين "سي" من أفضل الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان
العرب اليوم - فيتامين "سي" من أفضل الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان

GMT 05:09 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايو

وثيقة الآستانة غيرت قواعد اللعبة في الازمة السورية
العرب اليوم - وثيقة الآستانة غيرت قواعد اللعبة في الازمة السورية

GMT 04:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء
العرب اليوم - تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء

GMT 14:10 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة
العرب اليوم - تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة

GMT 00:30 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

ظافر العابدين يؤكد أنه لن يخوض سباق رمضان 2019
العرب اليوم - ظافر العابدين يؤكد أنه لن يخوض سباق رمضان 2019

GMT 22:31 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

بهاء اليوسف يرّد على منتقدي ظهوره في الفضائية السورية الرسمية
العرب اليوم - بهاء اليوسف يرّد على منتقدي ظهوره في الفضائية السورية الرسمية

GMT 15:27 2018 الإثنين ,09 تموز / يوليو

أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الممر" مع المخرج شريف عرفه
العرب اليوم - أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الممر" مع المخرج شريف عرفه

GMT 18:08 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

عيسى هلال الحزامي أمينًا عامًّا لمجلس الشارقة الرياضي
العرب اليوم - عيسى هلال الحزامي أمينًا عامًّا لمجلس الشارقة الرياضي

GMT 20:41 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

تطبيق "Google Grasshopper" يعلمك طريقة البرمجة على هاتفك الذكي
العرب اليوم - تطبيق "Google Grasshopper" يعلمك طريقة البرمجة على هاتفك الذكي

GMT 10:46 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 06:24 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

باحثون يكشفون سلبيات ممارسة التأمل وخطورته على الأشخاص
العرب اليوم - باحثون يكشفون سلبيات ممارسة التأمل وخطورته على الأشخاص

GMT 01:33 2017 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر

محمد فهيم يؤكّد أنّه قدّم شخصية "سيد قطب" بحيادية تامة
العرب اليوم - محمد فهيم يؤكّد أنّه قدّم شخصية "سيد قطب" بحيادية تامة

GMT 00:04 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

الشيخ خالد بن علي يؤكد أن للزكاة دور محوري في التنمية الشاملة
العرب اليوم - الشيخ خالد بن علي يؤكد أن للزكاة دور محوري في التنمية الشاملة

GMT 15:54 2019 الأربعاء ,17 إبريل / نيسان

رامون دياز يكشف أسباب فشله مع الاتحاد
العرب اليوم - رامون دياز يكشف أسباب فشله مع الاتحاد

GMT 16:48 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

اختتام البطولة المدرسية في الجمباز الإيقاعي
العرب اليوم - اختتام البطولة المدرسية في الجمباز الإيقاعي

GMT 20:24 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

رئيس نادي الرجاء البيضاوي يحفز اللاعبين قبل لقاء حسنية أكادير
العرب اليوم - رئيس نادي الرجاء البيضاوي يحفز اللاعبين قبل لقاء حسنية أكادير
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab