تحطم طائرة فرنسية سياحية يودي بحياة 3 أشخاص

تحطمت طائرة سياحية، الأحد، أثناء إقلاعها من مطار سانت بريوك في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، ما أسفر عن سقوط 3 أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ المحلي. ومن بين الضحايا الطيار البالغ من العمر نحو 50 عاماً وراكبان يتراوح سنّهما بين 20 و30 عاماً. وقال جهاز الإنقاذ إن الطائرة تحطمت في وقت متأخر من الصباح في حقل غير بعيد عن مدرج الإقلاع. ولقيت امرأة ستينية حتفها، صباح السبت، في حادث تحطم طائرة في منطقة بريتاني.