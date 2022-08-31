الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء بشكل يومي
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الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء بشكل يومي

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العرب اليوم - الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء بشكل يومي

مطار صنعاء الدولي
صنعاء - العرب اليوم

 أفاد مراسل في اليمن مساء يوم الثلاثاء، بأنه تم الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء من وإلى جيبوتي بشكل يومي بدءا من شهر سبتمبر المقبل ولمدة شهرين. وأفاد موقع يمني أن الهيئة العامة للطيران المدني وافقت على منح طيران جيبوتي تصريح تسيير رحلات جوية منتظمة من جيبوتي إلى مطار صنعاء الدولي. وأشارت المذكرة إلى أنه سوف يتم تشغيل خط الملاحة لرحلات جوية يومية بين جيبوتي وصنعاء ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل وحتى 31 أكتوبر. وكان وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة قد أكد في وقت سابق فتح وجهات جديدة لرحلات تجارية عبر مطار صنعاء الدولي.

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الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء بشكل يومي الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء بشكل يومي



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