أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن إجراء جديد يخص المسافرين المتوجهين من الجزائر إلى فرنسا، وفق صحيفة الخبر الجزائرية. وأوضحت الشركة، أنه بداية من اليوم تلزم المسافرين المتوجهين إلى فرنسا بتقديم تحليل "بي سي آر" أو الجيني سلبي مدته 48 ساعة وذلك بالنسبة للذين تلقوا اللقاح والذين لم يتلقوه. وكانت وزارة النقل الجزائرية، قد أعلنت فرض "الجواز الصحى للتلقيح" ضد كورونا كشرط لدخول ومغادرة البلاد عبر النقل البحرى. وجاء فى بيان للوزارة أنه "عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، ، تعلم وزارة النقل جميع المواطنين الراغبين فى السفر عبر النقل البحري، بإقرار الجواز الصحى للتلقيح (إثبات التلقيح)، علاوة على الإجراءات المعمول بها (PCR والاختبار التشخيصي) كشرط لدخول التراب الوطنى ومغادرته