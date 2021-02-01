هزة أرضية رابعة تضرب ولاية أزمير التركية خلال يوم واحد

ضربت هزة أرضية رابعة بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر سواحل منطقة قره بورون بولاية إزمير غربي تركيا.وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية أن "الهزة وقعت في بحر إيجة مساء"، مشيرة إلى أن "عمق الهزة بلغ 6.36 كيلو متر". وتعرضت المنطقة ذاتها في وقت سابق من الاثنين لهزتين بقوة 5.1 درجة، وثالثة بقوة 4.7 درجة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.