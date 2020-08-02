توثيق لحظات مرعبة لاقتحام أسد لمنزل سعودي أثناء ذبح أضحية

نشر شاب سعودي عبر حسابه مقطع فيديو مرعب للحظة اقتحام أسد للمنزل الذي يسكنه مع عائلته أثناء ذبح أضحية عيد الأضحى المبارك داخل حديقة المنزل .وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره المواطن وظهر فيه الأسد ماشيا على سور المنزل الخاص بهم، و جلوسه فوق السور منتظر خروجهم من المكان ليهجم على الأضحية .أسرع أهل المنزل إلى الباب مباشرة يصرخون بصوت عال " طب علينا أسد في المنزل ".وناشد المواطن السعودي الدفاع المدني في السعودية لإنقاذهم من الوحش الذي اقتحم المنزل، وقام بالتقاط مقطع فيديو للأسد وهو يتسلق سور المنزل ونشرها عبر حسابه على سناب شات .