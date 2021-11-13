زلزال قوي يضرب محافظة فارس جنوب إيران
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زلزال قوي يضرب محافظة فارس جنوب إيران

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العرب اليوم - زلزال قوي يضرب محافظة فارس جنوب إيران

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طهران - العرب اليوم

  ضرب زلزال قوي، ليل السبت/الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.  الزلزال الذي ضرب على عمق 7 كيلومترات وقع عند خط طول 56.06 ودائرة عرض  28.27.  وقع الزلزال وفقا لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت-الأحد بالتوقيت المحلي)، وفقا لوكالة إرنا للأنباء.  وأكد المركز أن الزلزال وقع على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.  ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.

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زلزال قوي يضرب محافظة فارس جنوب إيران زلزال قوي يضرب محافظة فارس جنوب إيران



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