زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية قرب الشواطئ المغربية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة جزر ماديرا البرتغالية، قرب الشواطئ المغربية، يومه السبت. وحسب مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي، فإن الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات.يُذكر أن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 فبراير الماضي.